ندى موسي تشارك متابعيها بـ إطلالة جديدة لها.. شاهد

نشرت الفنانة ندى موسى ، صورتين لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ندى موسى “ أنا في مكان من أحلى الأماكن في مصر اللي كان نفسي أزوره من زمان.. تفتكروا أنا فين؟ ”.

ويذكر ان كشفت الفنانة ندى موسى، تفاصيل جديدة عن بدايتها في عالم الفن، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى دخول كلية الفنون الجميلة، ولكن مجموعها لم يؤهلها للالتحاق بالكلية.



وأضافت ندى موسى، خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنها درست الأدب الإنجليزي، ولكنها لم تذهب لحضور المحاضرات في الجامعة مطلقًا بسبب عملها.



وتابعت الفنانة ندى موسى، أنها ترفض أي دور فيه رقص، قائلة “كانوا يسخرون من رقصي في طفولتها ويشبهوني بالباليه المائي والرقص التعبيري”.

وأكملت ندى موسى: “دخلت الوسط الفني بالصدفة"، لافتة إلى أنها فوجئت بعرض عمل آخر لتشارك فيه”.