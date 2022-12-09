الرئيس الصيني: طفرة العلاقات مع دول التعاون الخليجي بسبب الثقة

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أنه يقدم الشكر لـ السعودية، على عقد القمة الحالية، موضحًا أنه سعيد بالتباحث مع السعودية ودول التعاون الخليجي، وأن العلاقات الصينية الخليجية متميزة.

وأضاف الرئيس الصينى، أن العلاقات الصينة الخليجية، تمتد لـ 2000 سنة هى مدة العلاقة بين دول التعاون الخليجي، والصين.

ولفت إلى أنه من عام 1981 وعلى مدي الـ 40 سنة الماضية هناك فصول متعاونة بين البلدين.

وكشفت أن هناك طفرة بالعلاقات بين الصين ودول التعاون الخليجي تقوم على الثقة وتبادل الاحترام، وأوضح أن القمة فرصة لتعزيز العلاقات الصينية الخليجية.