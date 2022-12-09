عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. 50 صورة من مسلسل موضوع عائلي قبل طرحه

صدى البلد

نشر أحد صناع مسلسل موضوع عائلي الجزء الثاني والمقرر عرضه قريبا أكثر من 50 صورة من المسلسل عبر حسابه على فيسبوك.


تمكن الموسم الأول من مسلسل موضوع عائلي، من العودة إلى قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة فى مصر مرة أخري، وذلك بعد الإعلان عن طرح الموسم الجديد يوم 21 ديسمبر الحالي.

واحتل مسلسل موضوع عائلي، المركز الثامن من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة للأعمال الأعلي مشاهدة فى مصر.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "موضوع عائلي" تم عرضه بإحدى المنصات الرقمية على الإنترنت وحقق تفاعلاً كبيراً مع الجمهور، والعمل بطولة ماجد الكدواني، رنا رئيس، محمد شاهين، إيناس كامل، سما إبراهيم، محمد رضوان، طه الدسوقى، وضيوف الشرف شيرين رضا، عبد الرحمن أبو زهرة، حسام داغر ومن إخراج أحمد الجندى.

"موضوع عائلي" يعود إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر

طرح البرومو الدعائي لمسلسل موضوع عائلي 2 .. شاهد

وتدور أحداث الجزء الأول من مسلسل موضوع عائلي  حول إبراهيم  “ ماجد الكدواني ” ، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبياً، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عاماً واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أية أعباء عائلية. وفيما لا يستطيع إبراهيم نسيان ما فعله والد "ليلى"، حين أصرّ على انفصال ابنته عنه قبل وفاتها وابعادها عنه قسراً إلى لندن، يتفاجأ إبراهيم بعد أكثر من 20 عاماً باتصال من حماه السابق حاملاً إليه نبأً مفاجئاً سيغيّر حياته إلى الأبد ويعيده مجدداً إلى الجو العائلي والمسؤوليات التي ظنّ بأنه لن يعيشها مجدداً.

 

FB_IMG_1670600973895
FB_IMG_1670600973895
FB_IMG_1670600971858
FB_IMG_1670600971858
FB_IMG_1670600969714
FB_IMG_1670600969714
FB_IMG_1670600966677
FB_IMG_1670600966677
FB_IMG_1670600964333
FB_IMG_1670600964333
FB_IMG_1670600962294
FB_IMG_1670600962294
FB_IMG_1670600959687
FB_IMG_1670600959687
FB_IMG_1670600957192
FB_IMG_1670600957192
FB_IMG_1670600953993
FB_IMG_1670600953993
FB_IMG_1670600951510
FB_IMG_1670600951510
FB_IMG_1670600949392
FB_IMG_1670600949392
FB_IMG_1670600946681
FB_IMG_1670600946681
FB_IMG_1670600944161
FB_IMG_1670600944161
FB_IMG_1670600941925
FB_IMG_1670600941925
FB_IMG_1670600939455
FB_IMG_1670600939455
FB_IMG_1670600937447
FB_IMG_1670600937447
FB_IMG_1670600934924
FB_IMG_1670600934924
FB_IMG_1670600932291
FB_IMG_1670600932291
FB_IMG_1670600929660
FB_IMG_1670600929660
FB_IMG_1670600926214
FB_IMG_1670600926214
FB_IMG_1670600924076
FB_IMG_1670600924076
FB_IMG_1670600921842
FB_IMG_1670600921842
FB_IMG_1670600919311
FB_IMG_1670600919311
FB_IMG_1670600915895
FB_IMG_1670600915895
FB_IMG_1670600913715
FB_IMG_1670600913715
FB_IMG_1670600911606
FB_IMG_1670600911606
FB_IMG_1670600909321
FB_IMG_1670600909321
FB_IMG_1670600907054
FB_IMG_1670600907054
FB_IMG_1670600904869
FB_IMG_1670600904869
FB_IMG_1670600902755
FB_IMG_1670600902755
FB_IMG_1670600899931
FB_IMG_1670600899931
FB_IMG_1670600896457
FB_IMG_1670600896457
FB_IMG_1670600893357
FB_IMG_1670600893357
FB_IMG_1670600890088
FB_IMG_1670600890088
FB_IMG_1670600888130
FB_IMG_1670600888130
FB_IMG_1670600885781
FB_IMG_1670600885781
FB_IMG_1670600883277
FB_IMG_1670600883277
FB_IMG_1670600880672
FB_IMG_1670600880672
FB_IMG_1670600878257
FB_IMG_1670600878257
FB_IMG_1670600876148
FB_IMG_1670600876148
FB_IMG_1670600872606
FB_IMG_1670600872606
FB_IMG_1670600870491
FB_IMG_1670600870491
FB_IMG_1670600868090
FB_IMG_1670600868090
FB_IMG_1670600864758
FB_IMG_1670600864758
FB_IMG_1670600862596
FB_IMG_1670600862596
FB_IMG_1670600859203
FB_IMG_1670600859203
FB_IMG_1670600854181
FB_IMG_1670600854181
FB_IMG_1670600852157
FB_IMG_1670600852157
FB_IMG_1670600850015
FB_IMG_1670600850015
FB_IMG_1670600130104
FB_IMG_1670600130104
عبد الرحمن أبو زهرة شيرين رضا إيناس كامل محمد شاهين ماجد الكدواني سما إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور قاسٍ من طليقته| صدمة لمحبي شيف عربي شهير بعد انفصاله عن زوجته

الجرام فقد 40 جنيها.. تراجع حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

قناة مفتوحة تذيع مباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم مجانا.. اعرف التردد

بعد تراجعه مؤخرًا.. هل ينخفض سعر الذهب لأقل من 1000 جنيه للجرام؟

طارت من البلكونة .. سيدة تنهي حياتها بسبب ضرب زوجها في البراجيل

48 ساعة بحث وتحقيقات.. ماذا قال المتهم بقتل محامي كرداسة وعلاقة طليقته بالجريمة؟

أسعار الذهب اليوم 9 ديسمبر و مفاجأة بشأن الدولار مقابل الجنيه.. أخبار تهمك

قرار عاجل من كهربا بشأن غرامة الزمالك وقيده إفريقيا

موضوعات متعلقة

تأكيدًا على الهوية المصرية.. إطلاق كليب إنتي حلوة مترجم بالهيروغليفي

باللهجة اللبنانية.. احتفال هايدي موسى بأغنية متخيل

نشرة الفن .. وفاة مغنية مغربية بسبب خطأ طبي ومرض نادر يهدد حياة سيلين ديون

نانسي عجرم تتجاهل نعومي كامبل من أجل عيون يسرا في مهرجان البحر الأحمر

أخبار الفن| جوائز مهرجان البحر الأحمر.. صورة صادمة لـ شيرين رضا تثير الجدل.. أول تعليق من أنغام بعد شفائها

خسروني والله.. تامر حسني يستعيد ذكرياته كلاعب كرة قدم في الأهلي| شاهد

صورة صادمة لـ شيرين رضا تثير الجدل | تفاصيل

أخبار الفن.. كندة علوش تثير غيرة عمرو يوسف.. وياسمين صبري بالعباءة والطرحة في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

استشاري: لا أحد بمنأى عن المرض النفسي حتى الطبيب

مَن المسموح لهم بمعرفة بيانات حسابات وودائع عملاء البنوك ؟ ومتى يتم

اشتري الشبكة.. الشعبة: ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال أيام

حجازي : الرئيس السيسي ذكر مصالح المنطقة العربية بقمة الرياض وليس مصر فحسب

وزير القوى العاملة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مؤتمر الحوار الاجتماعي ..غدا

6.69 جنيه للبيع.. سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 50 صورة من مسلسل موضوع عائلي قبل طرحه

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لـ بوروندي

مش غالي.. سعر فستان دينا الشربيني في جدة يثير الجدل على السوشيال| شاهد

بملابس أنيقة... زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

ماذا فعل في الأجنة.. طبيب نساء يجري عمليات إجهاض/ فيديو جراف

أصغر سنا من عمرها بـ 20 سنة.. تغير مفاجئ في شكل أحلام بآخر ظهور لها

عودة جدري القرود لمصر.. تفاصيل اكتشاف حالة جديدة وأعراض صادمة للفيروس.. فيديو

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لـ بوروندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ