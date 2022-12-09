شاهد.. 50 صورة من مسلسل موضوع عائلي قبل طرحه

نشر أحد صناع مسلسل موضوع عائلي الجزء الثاني والمقرر عرضه قريبا أكثر من 50 صورة من المسلسل عبر حسابه على فيسبوك.
تمكن الموسم الأول من مسلسل موضوع عائلي، من العودة إلى قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة فى مصر مرة أخري، وذلك بعد الإعلان عن طرح الموسم الجديد يوم 21 ديسمبر الحالي.
واحتل مسلسل موضوع عائلي، المركز الثامن من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة للأعمال الأعلي مشاهدة فى مصر.
يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "موضوع عائلي" تم عرضه بإحدى المنصات الرقمية على الإنترنت وحقق تفاعلاً كبيراً مع الجمهور، والعمل بطولة ماجد الكدواني، رنا رئيس، محمد شاهين، إيناس كامل، سما إبراهيم، محمد رضوان، طه الدسوقى، وضيوف الشرف شيرين رضا، عبد الرحمن أبو زهرة، حسام داغر ومن إخراج أحمد الجندى.
وتدور أحداث الجزء الأول من مسلسل موضوع عائلي حول إبراهيم “ ماجد الكدواني ” ، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبياً، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عاماً واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أية أعباء عائلية. وفيما لا يستطيع إبراهيم نسيان ما فعله والد "ليلى"، حين أصرّ على انفصال ابنته عنه قبل وفاتها وابعادها عنه قسراً إلى لندن، يتفاجأ إبراهيم بعد أكثر من 20 عاماً باتصال من حماه السابق حاملاً إليه نبأً مفاجئاً سيغيّر حياته إلى الأبد ويعيده مجدداً إلى الجو العائلي والمسؤوليات التي ظنّ بأنه لن يعيشها مجدداً.