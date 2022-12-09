إنفصالهما صدم رواد السوشيال ميديا.. 5 صور لـ الشيف أبو جوليا وطليقته

أثار خبر طلاق زوجة الشيف أبو جوليا ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى .

وكتبت سماح سهيل، طليقة الشيف الفلسطيني أبوجوليا على السوشيال ميديا “لا يطاق، الشعور بتراكم المعاناة ينفجر في تلك الصرخة وهذا لا يمكن أن يستمر، لا أحد ولا الحب يستحق أن تفقد نفسك من أجله، لقد عشت كل ذلك ورأيته لقد نجوت من كل ذلك”.

الشيف أبو جوليا شيف فلسطيني، اسمه الحقيقي محمد خالد سبيته، من مواليد غزة، ويبلغ من العمر 32 عاما، بدأ شغف أبو جوليا في الطبخ بعمر 13 على يد جدته، في فترة مرض والدته، ثم بدأ حياته العملية بعمر الـ 15 في ورشة والده للحدادة، واستمر يعمل بها حتى رحيله عن فلسطين.

وفى هذا التقرير نعرض لكم صورهم..