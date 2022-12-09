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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخارجية السعودية ترد على سؤال | هل للقمة العربية الصينية شق عسكري؟

القمة العربية الصينية
القمة العربية الصينية

رد وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، على سؤال هل هناك شق عسكري أو سلاح من القمة العربية الصينية.

 

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وزير الخارجية السعودي: مخرجات القمة العربية - الصينية تدعم التنمية.. فيديو

وقال الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي في ختام القمتين العربية الصينية والخليجية الصينية، مساء اليوم الجمعة، إن القمة العربية الصينية تتحدث عن شراكة اقتصادية وتجارية، ولا يوجد أي حديث عن أمور تتعلق بالسلاح أو بشق عسكري، وهذا الأمر معلن في جدول الأعمال في القمة.

وأضاف وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، أن نعمل على التنمية من خلال هذا النوع من الشراكة الاقتصادية مع الصين، لافتا أننا نعمل على تحقيق تنمية حقيقية من الشراكة.

التنمية الدافع لعقد هذه القمة في الأساس

 

وتابع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، أن التنمية الدافع لعقد هذه القمة في الأساس، لافتا إلى أن لا شك أن هناك انخراطا سياسيا مع الصين.
 


 

القمة العربية الصينية العربية الصينية القمة الأمير فيصل بن فرحان الأمير فيصل

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