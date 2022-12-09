الخارجية السعودية ترد على سؤال | هل للقمة العربية الصينية شق عسكري؟

رد وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، على سؤال هل هناك شق عسكري أو سلاح من القمة العربية الصينية.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي في ختام القمتين العربية الصينية والخليجية الصينية، مساء اليوم الجمعة، إن القمة العربية الصينية تتحدث عن شراكة اقتصادية وتجارية، ولا يوجد أي حديث عن أمور تتعلق بالسلاح أو بشق عسكري، وهذا الأمر معلن في جدول الأعمال في القمة.

وأضاف وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، أن نعمل على التنمية من خلال هذا النوع من الشراكة الاقتصادية مع الصين، لافتا أننا نعمل على تحقيق تنمية حقيقية من الشراكة.

التنمية الدافع لعقد هذه القمة في الأساس

وتابع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، أن التنمية الدافع لعقد هذه القمة في الأساس، لافتا إلى أن لا شك أن هناك انخراطا سياسيا مع الصين.





