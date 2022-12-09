مصطفى بكري : كلمة الرئيس في القمة العربية الصينية حملت رسائل للدول المتقدمة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية الصينية، رسالة قوية لدول العالم المتقدم للوقوف على المشاكل التي تواجه دول العالم الثالث.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن القمة العربية الصينية لها العديد من الرسائل و الانعكاسات الإقليمية التي سيجني ثمارها جميع الأطراف.

الأمن المائي

ولفت بكرى إلى أن كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الصينية، تناولت العديد من القضايا المختلفة التي تمس مصر والدول العربية، ومن أبرزها «حقوق الإنسان، الأمن المائي».

أوضح بكري، أن كلمة الرئيس الصيني تناولت الظلم الذي تعرضت الصين وشعبها على مر التاريخ، بالإضافة إلى حالة الظلم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.