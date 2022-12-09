محمد فاضل عن الضاحك الباكي : مشكلة الأعمال التاريخية عدم دعمها

استضاف أحد نوادي الجيزة الشهيرة، صناع مسلسل "الضاحك الباكي" لتكريمهم عن العمل، حيث حضرت النجمة فردوس عبد الحميد، والكاتب محمد الغيطي.

تدير الندوة الناقدة الكبيرة دكتورة عزة هيكل، تحت إشراف رئيس النادي.



قال المخرج محمد فاضل: "احدى مشاكل الأعمال التاريخية في مصر انه مفيش نوع من المساعدة لها وده كان موجود قبل كدة زمان صورت في قصر محمد علي ببلاش، صورت في قصر عابدين ببلاش، دلوقتي ايجار بعض اماكن يتخطى الـ ١٠٠ الف في سبع ساعات فقط، جزيرة غمام عملوا ديكور يتكلف ٦ مليون جنيه ف اذن احنا محتاجين دعم الدولة انهم يدونا فرصة نصور في الاماكن التاريخية بسعر معقول".

قالت الفنانة فردوس عبد الحميد، عن مسلسل "الضاحك الباكي": " هذه النوعية بحبها جدا لان المسلسل صحح معلومتين عبقريتين، نجيب الرحاني زوجته افترت عليه انه خلف منها والمسلسل اثبت انه عقيم، وسيد درويش النابغة اللي عمل نقلة في الموسيقى افتروا عليه انه مات بتعاطي المخدرات وهذا غير صحيح لان الاحتلال الانجليزي كان عايز يتخلص منه فدسوله السموم في الاكل وهذا يحسب للمسلسل انه بيصحح المعلومات الخاطئة التاريخية".

مسلسل "الضاحك الباكي" يروي قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني، من واقع سيرته ومذكراته وعدد من الأبحاث التاريخية، التي قام المؤلف محمد الغيطي بمراجعتها على مدار ١٠ سنوات متواصلة.