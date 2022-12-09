مجدي عاشور: التكامل هو الأصل في العلاقات الزوجية لا الندية

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن التكامل هو الأصل في العلاقات الزوجية وليس الندية.. والطلاق هو الخروج الآمن.



وأضاف الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، خلال استضافته ببرنامج "مصر أحلى"،المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية "وفاء طولان"،: "ليس معنى أنه مع أول مشكلة تحدث بين الزوج والزوجة أن الاختيار كان غير صحيحا"، مؤكدا: "حدوث المشكلات شيء طبيعي".

وأشار الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية،: "الاستقرار بين الزوج والزوجة والأسرة عموما؛ يكون في حسن لاختيار".



وأوضح: "حسن الاختيار يضمن الاستقرار الأسري، وحسن الاختيار يأتي من الاختيار مع الاستشارة والاستخارة"،

