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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدي عاشور يُقدم نصائح لاختيار زوجة صالحة في وجود السوشيال ميديا.. فيديو

مجدي عاشور
مجدي عاشور

قدم الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، عدة نصائح لاختيار زوجة صالحة في وجود السوشيال ميديا.

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مجدي عاشور: حسن الاختيار بداية الاستقرار والتنشئة الصحيحة للأطفال.. فيديو

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مجدي عاشور: الطفل قبل البلوغ لا يأثم شرعا لو ارتكب خطأ

وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، خلال استضافته ببرنامج "مصر أحلى"،المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية "وفاء طولان"،: "قضية اختيار الزوجة في ظل السوشيال ميديا أصبحت فضية صعبة لأن الدائرة أصبحت متسعة، وعندما تتسع الدائرة تتسع دائرة الاختيار أيضا وتزداد الحيرة أكثر".

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية،: "هناك زيجات تحدث حاليا عن طريق الفيس بوك والسوشيال ميديا"، لافتا: "نحن لا نشجع على ذلك لكن لا نغفل أنفسها عن هذه الأدوات".

وأشار: "أقول للأب والأم أن الاختيار الأول والاخير يكون للولد والبنت والأب والأم يكون رأي استشاري أي رأي غير ملزم"، مضيفا: "الحلاوة الشكلية مطلوبة لكن يجب ألا أجعلها هي المعيار الأول والأساسي".

وتابع: "الرسول عندما تحدث قال إن المعيار الأول والأساسي هو الأخلاق"، لافتا: "يجب السؤال أولا عن الأخلاق قبل أي شيء، بعد ذلك البخل".

مجدى عاشور مفتى الجمهورية السوشيال ميديا المستشار السابق لمفتي الجمهورية الزوجة

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