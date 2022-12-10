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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 : خلاف زوجي

برج الأسد وحظك اليوم
برج الأسد وحظك اليوم

برج الأسد يريد أن يكون مركز ومحور الكون، يريدون أن يكافأوا لكونهم الأفضل والأذكى، يريدون أن يعاملوا معاملة خاصة، لكنهم يريدون أيضًا أن يشعروا أنهم يستحقون ذلك.

وإليك توقعات برج الأسد وحظك اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الأسد وحظك اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

حافظ على طبيعتك الجدلية تحت السيطرة اليوم لأنها يمكن أن تكون بمثابة عقبة أمامك في كل من حياتك الشخصية والمهنية، من المحتمل أن تظل مضطربًا بعض الشيء اليوم مما سيؤدي إلى تقلبات مزاجية، حاول إنهاء العمل بسرعة في العودة إلى المنزل لقضاء وقت مريح مع أحبائك، أيضًا ، لا تتصرف باندفاع تجاه الأشياء التي يمكن أن تجعل الوضع يتفاقم لاحقًا.

توقعات برج الأسد مهنيا

يمكنك البحث عن بعض الفرص المتاحة حول مجالك ومع ذلك ، لا تدع أي شخص يعرف عن التخطيط الخاص بك في المنظمة الحالية التي تعمل بها.

توقعات برج الأسد صحيا

من الناحية الصحية ، تحتاج إلى البدء في ممارسة اليوجا والتأمل للحفاظ على لياقتك وتجديد شبابك.

توقعات برج الأسد عاطفيا

قد تؤثر بعض المشكلات على زوجتك اليوم قادمة من جانب العائلة، حاول أن تفهم الخطأ الذي يحدث جنبًا إلى جنب مع التواصل للوصول إلى حل، تذكر أنه يمكن التعامل مع مثل هذه المشكلات بسهولة إذا كنت متفهمًا وداعمًا، إذا لم يكن الأمر كذلك فمن المحتمل أن يكون هناك العديد من المشكلات التي تحتاج إلى معالجتها في الأوقات القادمة.

توقعات برج الأسد في الفترة المقبلة

سيصاحب اليوم بعض التقلبات التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الحياة المالية، لن يؤثر نهجك المخطط مسبقًا عليك كثيرًا على المستوى الشخصي.

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