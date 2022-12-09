حلمي بكر: قلت للمطرب النقاش صوتك حلو

كشف الموسيقار حلمي بكر، تفاصيل هامة عن مشواره الفني، لافتا إلى أن طالبت بانشاء قناة خاصة لأصوات الاوبرا.

واضاف الموسيقار حلمي بكر، خلال لقائه مع الإعلامية ايمان ابو طالب، في برنامجها بالخط العريض، على شاشة قناة الحياة، أن الفنان حسين كمال مات بعد 4 أيام من طلب شريف عبده لاختيار فنانة بديلة لشادية في أحد الأفلام.



وأوضح الموسيقار حلمي بكر خلال اللقاء : قلت للمطرب النقاش صوتك حلو وجهز نفسك علشان تكون مطربا.

طالبت بانشاء قناة خاصة لأصوات الاوبرا





واستطرد قائلا : انا كنت أصغر عضو مجلس أعلى للثقافة في عهد وزير الإعلام الاسبق منصور حسن.



وقال حلمي بكر، ردا على هجوم الناقد طارق الشناوي عليه، :"طارق الشناوي كان بيجي عندي البيت وهو صغير مع مأمون الشناوى".