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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمي بكر: قلت للمطرب النقاش صوتك حلو

حلمي بكر
حلمي بكر

كشف الموسيقار حلمي بكر، تفاصيل هامة عن مشواره الفني، لافتا إلى أن طالبت بانشاء قناة خاصة لأصوات الاوبرا. 

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واضاف الموسيقار حلمي بكر، خلال لقائه مع الإعلامية ايمان ابو طالب، في برنامجها بالخط العريض، على شاشة قناة الحياة، أن الفنان حسين كمال مات بعد 4 أيام من طلب شريف عبده لاختيار فنانة بديلة لشادية في أحد الأفلام. 


وأوضح الموسيقار حلمي بكر خلال اللقاء : قلت للمطرب النقاش صوتك حلو وجهز نفسك علشان تكون مطربا. 

 

طالبت بانشاء قناة خاصة لأصوات الاوبرا 



واستطرد قائلا : انا  كنت أصغر عضو مجلس أعلى للثقافة في عهد وزير الإعلام الاسبق منصور حسن. 


وقال حلمي بكر، ردا على هجوم الناقد طارق الشناوي عليه، :"طارق الشناوي كان بيجي عندي البيت وهو صغير مع مأمون الشناوى".

 

 

حلمي بكر الأوبرا إيمان أبو طالب بالخط العريض اخبار التوك شو

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