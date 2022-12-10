صنع الله إبراهيم: النساء غير مسموح لهن بالتعبير عما بداخلهن على مر العصور

توقفت عن الكتابة بسبب ثورة يناير..

حل اليوم الكاتب الروائي صنع الله إبراهيم ضيف في دار هن للنشر والتوزيع في حوار مفتوح عن الكتابة.

كتابة صنع الله إبراهيم عن المرأة

قال الكاتب صنع الله إبراهيم:" طوال الوقت أشعر إن المرأة لا تأخذ المفهوم الخاص بها لانها أساس كل شئ يحدث وتواجه من مجتمع ذكوري يظن إنها ليس لها شأن ولا تصلح للتحدث في شئ وهي بقايا العصر الذكوري ونحن الان نشهد نهايته وما يحدث في إيران ليس له علاقه بالدين ولكن بالرجل".





وأضاف متابعا :" انا اكتب عن النساء ولكن لا أستطيع ان أعبر عما في اعماقهن والنساء على مر العصور غير مسموح لهن بالكتابة عما يريدونه و يشعرن به ويكتبن كتابات تشبه كتابات الرجال".

وأضاف صنع الله متابعا:" عندما خرجت من السجن كنت متحمس للكتابة والترجمة والبحث عن عمل فكنت اكتب كل يوم ثلاثة إلى أربعة أسطر لأني كنت خمس سنوات في السجن وعندما خرجت كان كل شئ بالنسبالي غريب وكنت اسجل انفعالاتي وانا في حالة من الانفعال واكتب ذلك في جمل قصيرة جدا ولكن كلها مشاعر ".



التخلص من الملل والتوقف عن الكتابة للكاتب

وعن الشعور بالملل وعدم الرغبة في الكتابة من الكاتب يقول صنع الله:"اذا توقف الكاتب عن الكتابة فأهم ما يقوم به هو الكتابة عن حبسة الكتابة وعلاج البلوك هو الكتابة ويجب أن يلتزم الكاتب بأسلوب في الحياة وهو الروتين وأطول فترة لم اكتب فيها منذ ثورة يناير بسبب أسباب عدة"