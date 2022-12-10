نشرة الفن.. يسرا ترد على منتقديها.. شريف رمزي يكشف الحالة الصحية لشقيقه بعد دخوله فى غيبوية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية ،نستعرض ابرزها فى السطور التالية .



عرض خلال الساعات الماضية نسخة مرممة من فيلم آيس كريم فى جليم على الكورنيش فى مدينة جدة بالسعودية ، وذلك على هامش مهرجان البحر الاحمر السينمائي فى نسخته الثانية .

وشهد عرض فيلم ايس كريم فى جليم من بطولة الفنان عمرو دياب حضور جماهيري ضخم ، حيث رفع شعار كامل العدد .

أذيعت الحلقة السابعة من مسلسل “آخر دور” من بطولة دينا الشربيني، فى الساعات الأولي من صباح اليوم عبر منصة شاهد vip.

حيث شهدت الحلقة السابعة من مسلسل آخر دور العديد من الاحداث ، ومنها نحاج روان “ دينا الشربيني ” فى مساعدة جارتها “ ميمي جمال ” فى الوصول الى حفديتها بلبنان ، وذهبت الأخيرة برفقة روان لتحصل على الأموال التى قامت بإخفائها ، وخططت للسفر الى حفيدتها وتسليمها الأموال.

ردت الفنانة يسرا على الانتقادات التى وجهت لها من قبل بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، على رقصها فى حفل الفنانة اليسا على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي .

حيث قالت يسرا فى تصريحات تليفزيونية : عمري ما هرفضي كل الناس ، ومش هطلع ارد عليهم ، مين دول ؟ ، ليه عايزيني انزل للمستوي ده ، الزمن اللى هيرد عليهم.

وتابعت يسرا : حتي لو ان التتعليقات أزعجتني لن أسمح بان تؤثر علي ، واكبر دليل على ذلك ان بعد وفاة شقيق زوجي الفنان هشام سليم اطلقوا شائعات بطلاقي من زوجي .

كشف الفنان شريف رمزي عن تطورات حالته شقيقته الصحية ، وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية على هامش مشاركته فى مهرجان البحر الأحمر .

حيث قال شريف رمزي : شقيقى صلاح رمزي تجاوز العمليات الجراحية التى خضع لها خلال الفترة الماضية ، ولكن دخل فى غيبوبة ، فى هذة الحالة لا نعلم موعد افاقته ، لذا أطلب من الجمهور دائماً الدعاء فليس بايدينا أو ايدي الاطباء شىء لفعله .

تعرض فريق المطرب الشهير هاري ستايلز إلى السرقة فى البرازيل، بعدما قامت عصابة مسلحة باعتراض السيارة التي كانت تحمل معدات الفرقة .

وجاءت حادث السرقة ليضع فريق هاري ستايلز فى مازق شديد، حيث كانت هذه الحادثة قبل بدء الحقل ببضع ساعات .

وكان قد نال المغني الشهير هاري ستايلز أول جائزة له عن تقديمه عملا تمثيليا بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي في الحفل الذي أقيم أمس بالمدينة الكندية.

أكدت الفنانة ناردين فرج واحد من العناصر التى جذبتها فى دورها ضمن أحداث مسلسل “ الغرفة 207 ” ، ان الخط الدرامي الخاص بشخصيتها به جانب إنساني .

وتابعت ناردين فرج فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : أحببت شخصية سارة التى العبها داخل أحداث الغرفة 207 بشكل كبير ، فهي لديها صراعات عديدة عاشتها قبل الذهاب الى الفندق .

واضافت ناردين فرج : شخصية سارة ليس متعمقة فى جانب الرعب الموجود فى العمل ، والذى احبه لمشاهدين كثيراً ، ولكن لديها خط درامي وانساني تعيشه مع الشخصية التى يلعبها الفنان محمد فراج داخل الأحداث .

تمكن مسلسل الامير هاري وزوجته ميجان ماركل على منصة نتفليكس ، من تصدر نسب المشاهدة فى مصر .

وأحتل المسلسل الجديد الذى يظهر فيه الزوجان الامير هاري وزوجته ميجان ماركل المركز الثاني ضمن الاعمال الاعلي مشاهدة فى مصر عبر منصة نتفليكس ، بعد طرحه بـ 24 ساعة فقط .