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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آخر دور .. ميمي جمال تنجح فى الوصول لحفيدتها بمساعدة دينا الشربيني

آخر دور
آخر دور

أذيعت الحلقة السابعة من مسلسل “آخر دور” من بطولة دينا الشربيني، فى الساعات الأولي من صباح اليوم عبر منصة شاهد vip.

حيث شهدت الحلقة السابعة من مسلسل آخر دور العديد من الاحداث ، ومنها نحاج روان “ دينا الشربيني ” فى مساعدة جارتها “ ميمي جمال ” فى الوصول الى حفديتها بلبنان ، وذهبت الأخيرة برفقة روان لتحصل على الأموال التى قامت بإخفائها ، وخططت للسفر الى حفيدتها وتسليمها الأموال . 

فيما تعرضت قان لأحد الأشخاص الذى انتحل صفة ضابط وحاول الحصول على شنطة الممثلة المغمورة “ ثراء جبيل ” من روان ، الا انه انكشف امره بعدما قام الشخص المجهول الى يهدد الأخيرة بكشفه لها .

آخر دور يدخل الأعلى مشاهدة :

تمكن مسلسل آخر دور من بطولة دينا الشربيني من المنافسة علي قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر بعد طرحه بأيام، وذلك عبر منصة شاهد vip . 

وتدور أحداث مسلسل آخر دور حول روان، وهي فتاة مُتهمة بقتل زوجها، ولكنها تحاول إثبات براءتها، ويُشاركها في بطولة المسلسل النجوم أحمد خالد صالح، مريم الخشت، نهى عابدين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

ويعرض ثلاث حلقات من مسلسل  آخر دور أسبوعياً من الأربعاء إلى الجمعة ١١ مساءً بتوقيت مصر، ومن الخميس إلى السبت ١٢ منتصف اليل بتوقيت السعودية

آخر دور مصر السعودية لبنان دينا الشربيني مريم الخشت حسين المنباوى

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