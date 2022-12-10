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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد 24 ساعة فقط.. الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يتصدران نسب المشاهدة فى مصر

الامير هاري وزوجته
الامير هاري وزوجته ميجان ماركل

تمكن مسلسل الامير هاري وزوجته ميجان ماركل على منصة نتفليكس ، من تصدر نسب المشاهدة فى مصر . 

وأحتل المسلسل الجديد الذى يظهر فيه الزوجان  الامير هاري وزوجته ميجان ماركل المركز الثاني ضمن الاعمال الاعلي مشاهدة فى مصر عبر منصة نتفليكس ، بعد طرحه بـ 24 ساعة فقط .

وكانت قد انطلقت أولى حلقات المسلسل الجديد للأمير هاري وزوجته ميجان ماركل على منصة نتفليكس والذي يصف الحياة الملكية في العائلة البريطانية، مما سبب هجوما على الزوجين من المتابعين.

وبحسب ما ورد في صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية، قال هاري إن ميجان ماركل تتمتع بصفات «التعاطف» و«الحنان» و«الثقة»، مثل ديانا، متحدثاً عن رغبته في «حماية» عائلته من المصير المأساوي لوالدته.

في الحلقة الأولى من مسلسل «هاري وميجان»، التي بثتها «نتفليكس» صباح الخميس، قال الأمير: «الكثير مما هي ميجان عليه، يشبه إلى حد كبير أمي. لديها التعاطف ، ولديها الحنان نفسه، والثقة نفسها. لديها هذا الدفء نفسه».

أثناء حديثه، ظهرت في الحلقة مقاطع لميغان وديانا. بدت الأميرة الراحلة في مقطع وهي تحمل هاري الصغير وتمشي خلف الأمير ويليام، قبل عرض مقطع يظهر ميغان وابن الزوجين آرتشي، يركضان في الحديقة يداً بيد.

وأظهر مقطع فيديو آخر ميجان وهي تحمل آرتشي بين ذراعيها، وهو يمسك وجهها. تبع ذلك مقطع فيديو لديانا وهي تحمل هاري بطريقة مماثلة.

وقال تعليق صوتي لهاري: «أوافق على أنه سيكون هناك أشخاص حول العالم يختلفون بشكل أساسي مع ما فعلته وكيف فعلت ذلك... لكنني علمت أن علي أن أفعل كل ما بوسعي لحماية عائلتي خاصة بعد ما حدث لأمي. كما تعلمون، لم أكن أريد أن يعيد التاريخ نفسه

هاري ديلي ميل ميجان ماركل الامير هاري مصر نتفليكس

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