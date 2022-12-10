دراسة بيولوجية وديناميكية علي الكابوريا ببحيرة البردويل.. رسالة ماجستير بالعريش

حصلت الباحثة ميريهان حسام الدين محمد، علي درجة الماجستير من قسم الثروة السمكية والأحياء المائية بكلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش شمال سيناء.. حيث تم مناقشة الرسالة المقدمة من الباحثة بعنوان (دراسة بيولوجية وديناميكية علي الكابوريا الزرقاء في بحيرة البردويل .شمال سيناء .مصر) . ، بقاعة المناقشات بمعهد الدراسات البيئية بالخربة.



مخزون القشريات



حيث تناولت الدراسة بيولوجية وديناميكية (الكابوريا) فى بحيرة البردويل بهدف تقييم الوضع الراهن لمخزون القشريات والعمل على تنظيم مصايد البحيرة بما يؤدى إلى الوصول إلى الإنتاج الأقصى المستمر من خلال إتباع جهد الصيد المؤدى إليه دون الإضرار بتجمعات القشريات.

حيث تم دراسة الخصائص الفيزيوكيميائية لمياه البحيرة فى أماكن تركز صيد القشريات.

كما أوضحت الدراسة أسباب ارتفاع المصيد من ( والكابوريا) والتي ترجع إلى تغير فى بيئة البحيرة من حيث عمل جسور الحماية للبواغيز وارتفاع معدل نمو الأعشاب البحرية بعد خروج الشانشولا من البحيرة وتغير أسلوب الصيد إلى استخدام الميكنة فى جر الغزل وزيادة جهد الصيد على القشريات.



وضمت لجنة الإشراف :

ا.د جابر دسوقي ابراهيم حسنين ، استاذ تغذية الأسماك _ كلية العلوم الزراعية البيئية _ جامعة العريش.

.ا.د عطية علي عمر ، استاذ بيولوجيا المصايد _ المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد .

د. هبة السيد السيد عبد النبي مدرس فسيولوجيا الاسماك_كلية العلوم الزراعيه البيئية_ جامعة العريش



وقد ضمت لجنة الحكم والمناقشة:

ا.د جابر دسوقي ابراهيم حسنين ، استاذ تغذية الأسماك _ كلية العلوم الزراعية البيئية _ جامعة العريش .

.ا.د عطا الله احمد عبد التواب ، استاذ تربية الأحياء المائية -المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

.ا.د محمد سالم احمد ، استاذ بيولوجيا الأسماك والمصايد _ عميد كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية _ جامعة العريش .

. ا.د عطية علي عمر ، استاذ بيولوجيا المصايد _ المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد .