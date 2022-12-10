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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات Nova 10 SE.. هواوي تطلق هاتف قوى بـ 7000 جنيه

Huawei nova 10 SE
Huawei nova 10 SE

كشفت شركة هواوي، عن سعر ومواصفات هاتفها الجديد Nova 10 SE، ضمن الفئة المتوسطة صديقة الميزانية، والذي يأتي بشاشة كبيرة بحواف بسيطة، وإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية.

سعر ومواصفات هاتف هواوي Nova 10 SE

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، إلى جانب الإعلان عن هاتف Enjoy 50z، أعلنت هواوي عن سعر هاتف Nova 10 SE في السوق الصيني، والذي سيتوفر مقابل سعر 287 دولار (أي ما يعادل 7000 جنيه مصري) للإصدار الأساسي بسعة 6 + 128 جيجابايت، بينما يتوفر طراز 8 + 256 جيجابيت، بسعر 330 دولار (أي ما يعادل 8100 جنيه مصري).

 

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وشملت مواصفات هاتف Huawei nova 10 SE، والذي يعد من أنحف هواتف هواوي الجديدة، شاشة مثقبة من نوع OLED، بقياس 6.67 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، إلى جانب قارئ بصمات الأصابع موجود على الجانب أعلى مفتاح التشغيل.

Huawei nova 10 SE

ويقدم هاتف هواوي Nova 10 SE، كاميرا خلفية ثلاثية بتصميم جديد مصفوفة بشكل عمودي في حلقات دائرية محاطة باللون الذهبي، تضم كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجبكسل، متصلة مع مستشعر بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومزودة بفلاش LED، وفي المقدمة يوجد كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

Huawei nova 10 SE

ويتم تشغيل هاتف هواوي Nova 10 SE، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680G، والذي يحتوي على وحدة معالجة الرسومات سريعة الأداء من نوع Adreno 610، ويأتي مقترنا بثلاثة إصدارات من الذاكرة بسعة 6 + 128 جيجابيت و 8 + 128 جيجابيت و 8 + 256 جيجابيت.

ويأتي هاتف Nova 10 SE، مزودًا ببطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات عبر منفذ USB-C، ويحتوي الهاتف على فتحتين SIM ودعم لتقنية الدفع الالكتروني NFC، ويمتاز الهاتف بتصميم Star Orbit Ring مع دائرتين كبيرتين لإعداد الكاميرا وبجسم معقول يبلغ 184 جراما، ويبلغ سمكه 7.39 ملميتر فقط.

Huawei nova 10 SE
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