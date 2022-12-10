رئيس الوزراء يتفقد تطوير وميكنة مجمع محاكم السويس.. صور

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تطوير مجمع محاكم السويس بمحافظة السويس ورافقه المستشار عمر مروان وزير العدل .

كما تفقد رئيس الوزراء وحدة أصادر الشهادات عن بعد ، واستمع لشرح حول تطوير المجمع مشيدا بالميكنة التي حدثت في المحاكم .

وكان قد افتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس مبني ديوان عام محافظ السويس الجديد ، كما افتتح المركز التكنولوجي بالمحافظة .

واستمع مدبولي لشرح حول المبني الجديد المحافظة و ما يقدمه المركز التكنولوجي للمواطنين و الحصول علي الخدمات مثل خدمات الاسكان وشباب الخريجين والخدمات الجماهيرية وخدمات المستثمرين .

ومن المقرر ان يفتتح إنشاء المجمع الطبي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتأمين الصحي الشامل، وكذا مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، حيث تعتبر السويس من أولى المحافظات في تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق وقد وصل معدل التنفيذ فيه إلى لنسب متقدمة.