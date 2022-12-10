انتصار السيسي: الجمهورية الجديدة تعزز حقوق الإنسان وتعمل بجهد لصون كرامة المواطن

أكدت انتصار السيسي ، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجمهورية الجديدة تعمل على تعزيز حقوق الإنسان من قبل المؤسسات الحكومية والمدنية .

وكتبت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك : “ يحتفل العالم اليوم بيوم حقوق الإنسان، وهو اليوم الذي يأتي ليذكرنا جميعا بضرورة العمل من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مجتمعنا، فهي مهمتنا جميعا، وهو ما أراه يتم ونحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة، من قبل المؤسسات الحكومية والمدنية، التي تعمل بجهد صادق وعمل دؤوب لضمان صون كرامة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائما ”.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان .