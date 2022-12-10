أبرزهم طه حسين.. تعرف على رؤساء مجمع اللغة العربية حتى صلاح فضل

توفي المفكر والناقد الأدبي الكبير الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية اليوم السبت، وهو صاحب مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز؛ فهو ناقد أدبي بصير بفنون الأدب العربي والأدب المقارن ونظرية الأدب ومناهج النقد الحديث، ومترجم.

وُلد صلاح فضل عام 1938، وحصل على ليسانس كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 1962، ونال الدكتوراة في الآداب من جامعة مدريد المركزية عام 1972، وعمل أثناء بعثته مدرسا للأدب العربي.



بعد عودته لمصر عمل أستاذًا للأدب والنقد بكليتي اللغة العربية والبنات بجامعة الأزهر، ومنذ عام 1979م انتقل للعمل أستاذًا للنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب في جامعة عين شمس، وعمل أستاذًا زائرًا للأدب العربي في عدة جامعات عالمية.

انتُدبَ بعد عودته إلى مصر عميدًا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بمصر منذ عام 1985 حتى عام 1988، وعمل أستاذًا زائرًا بجامعات صنعاء باليمن والبحرين حتى عام 1994م.

انتُخبَ الدكتور صلاح فضل، عضوًا بمجمع اللغة العربية عام 2003، ثم رئيسا له عام 2020، وحصل على العديد من الجوائز محليًا ودوليًا منها جائزة البابطين للإبداع في نقد الشعر عام 1997، وجائزة الدولة التقديرية فيالآداب،ب وجائزة النيل في الآداب.

رؤساء مجمع اللغة العربية

محمد توفيق رفعت (1934 - 1944)

أحمد لطفي السيد (1945 -1963)

الدكتور طه حسين (1963 - 1973)

الدكتور إبراهيم مدكور (1974 - 1995)

الدكتور شوقي ضيف (1996 -2005)

الدكتور محمود حافظ (2005 -2011)

الدكتور حسن محمود عبد اللطيف الشافعي 2012م. وأعيد انتخابه لفترة ثانية بالأصوات والتزكية سنة 2016م.