عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد رحيل صلاح فضل|إبراهيم عبدالمجيد: المرض منعني من لقائه وعزائي للحركة الأدبية

الراحل صلاح فضل
الراحل صلاح فضل

رحل اليوم الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، حيث نعاه كثير من المثقفين في مصر والوطن العربي.

وفاة الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية

الناقد الأدبي صلاح فضل يمر بأزمة صحية

صلاح فضل.. كاتب عظيم

 

وكتب الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد ، على صفحته الشخصية «فيسبوك»: «يا إلهي.. خبر صعب عرفته الآن وهو رحيل أستاذنا العظيم صلاح فضل. الخبر وصلني من قريب للعائلة يعيش في دبي، الكاتب العظيم الذي أضاء حياتنا الأدبية والفكرية، الصديق الرائع الذي منعني المرض من لقائه في الفترة الأخيرة. 

وتابع: لقد منعني المرض من توديعه، إلى جنة الخلد أستاذنا العظيم لك الرحمة والمغفرة وواسع الجنات.. خالص عزائي للحركة الأدبية المصرية والعربية ولكل محبيه وتلاميذه في كل الدنيا.

صلاح فضل رحيل صلاح فضل إبراهيم عبد المجيد مجمع اللغة العربية اللغة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 977 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

طلب عاجل من مرتضى منصور لـ ممدوح عباس.. وموقف المستشار من الاعتذار للخطيب

بعد 9 أيام استقرار.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

وزير الاتصالات: تضاعف سرعة الإنترنت الثابت فى مصر بمتوسط 45 ميجابت/ ثانية

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا وماذا طلب محامي اللاعب

ماذا أصلي بعد أذان الفجر مباشرة ؟.. كثيرون لا يعرفون

سائق يعتدي على طبيبة من دولة عربية بالزمالك ..وقرار عاجل ضده

بكاء جماعي من طالبات مدرسة في أسيوط حزنا على نقل المدير| شاهد

موضوعات متعلقة

بعد صدورها..قراءة حول رواية زيرة رجال لـ نادين البدير

معرض جدة للكتاب ينطلق بمؤتمرين عن الخيال العلمي والنشر الرقمي

النحاتة فيرونيكا راين تفوز بجائزة تيرنر البريطانية المرموقة

الفرنسية آني أرنو الفائزة بنوبل للآداب تهدي جائزتها لـ جميع من يتعذبون

ختام فعاليات الملتقى العاشر لشباب أهل مصر بالأقصر

عن الأعلى للثقافة.. صدور كتاب مصر في أدب الرحلة في أواخر العصر العثماني

قصر الحمراء الأندلسي.. جسر بين الثقافات

حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن إعادة تنظيم مؤسسة فن-منصة الاكتشاف الإعلامي

ترشيحاتنا

المنصورة والإسكندرية والسويس.. افتتاح 7 مشروعات عملاقة بـ10 أيام| الجمهورية الجديدة ترى النور

مؤامرة الرايخ.. اعتقال إعلامي ألماني شهير ابنته صديقة نجم ريال مدريد

بمرتبات تصل لـ 2450 دينارا.. فرص عمل للمصريين في دولة الكويت| التفاصيل الكاملة

سفارة مصر في موسكو تجري حوارا تفاعليا لممثلي كبرى شركات السياحة الروسية

20 عاما من الحرمان.. لعنة السادسة تطارد الزمالك والبرازيل

وزير الشباب: نستهدف تنفيذ صرح متكامل لتقديم خدمات الطب الرياضي بالسويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتكار أول "عباءة إخفا" على يد طلاب صينيين|كيف تعمل؟

ببنطلون لافت.. زوجة كريم فهمي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

مفاجأة.. رئيس شركة يكافئ آلاف الموظفين وعائلاتهم برحلة الأحلام

سعر ساعة ياسمين صبري في جدة يثير ضجة على السوشيال ميديا|رقم صادم

فيديو

حلمي بكر: مصطفى كامل له حق دورة كاملة بنقابة الموسيقيين

يسرا لمنتقديها: مش هنزل للمستوى ده l فيديو

بالدموع.. مصطفى كامل يعين حلمي بكر نقيبا شرفيا للموسيقيين| فيديو

هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي؟.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ