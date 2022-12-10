بعد رحيل صلاح فضل|إبراهيم عبدالمجيد: المرض منعني من لقائه وعزائي للحركة الأدبية

رحل اليوم الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، حيث نعاه كثير من المثقفين في مصر والوطن العربي.

صلاح فضل.. كاتب عظيم

وكتب الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد ، على صفحته الشخصية «فيسبوك»: «يا إلهي.. خبر صعب عرفته الآن وهو رحيل أستاذنا العظيم صلاح فضل. الخبر وصلني من قريب للعائلة يعيش في دبي، الكاتب العظيم الذي أضاء حياتنا الأدبية والفكرية، الصديق الرائع الذي منعني المرض من لقائه في الفترة الأخيرة.

وتابع: لقد منعني المرض من توديعه، إلى جنة الخلد أستاذنا العظيم لك الرحمة والمغفرة وواسع الجنات.. خالص عزائي للحركة الأدبية المصرية والعربية ولكل محبيه وتلاميذه في كل الدنيا.