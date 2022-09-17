الناقد الأدبي صلاح فضل يمر بأزمة صحية

يمر الناقد الكبير الدكتور صلاح فضل، الأمين العام لمجمع اللغة العربية، بوعكة صحية، ألزمته المكوث في أحد المستشفيات.

صلاح فضل مواليد 21 مارس 1938 أستاذ جامعي، وكاتب، ومترجم مصري من مواليد شباس الشهداء بمركز دسوق، محافظة كفر الشيخ، شغل العديد من المناصب التعليمية وغير تعليمية في مصر وخارجها.

عمل كمعيد في جامعة القاهرة، وجامعة الأزهر، وجامعة عين شمس في مصر، والجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك وكلية المكسيك في إسبانيا، بالإضافة إلى جامعة صنعاء في اليمن والبحرين.

ومن المناصب الأخرى غير التعليمية التي شغلها الدكتور صلاح فضل، ترؤسه تحرير مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد، وترؤسه قسم اللغة العربية في جامعة عين شمس، وغيرها من مساهماته لمجلس المجمع ومساهمات أكاديمية أخرى.

وبفضل مؤلفاته العديدة والمتفرعة في مجال الأدب، تمكن صلاح فضل من إثراء اتجاهات الباحثين ورؤاهم.

ترأس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في الفترة من 8 يناير 2002 إلى 20 مارس 2003، واختير أستاذاً شرفياً للدراسات العليا بجامعة مدريد المستقلة، وعضواً شرفياً بالجمعية الأكاديمية التاريخية الإسبانية، وهو مستشار مكتبة الإسكندرية منذ 2003، وانتُخب عضواً بمجمع اللغة العربية في السنة نفسها، والمجمع العلمي المصري في 2005.