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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مشروعات تنمية الصعيد..محافظ سوهاج: الانتهاء من أعمال إنشاء "المركز الطبي" بحي الكوثر

مركز الكوثر الطبي
مركز الكوثر الطبي

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع المركز الطبي بحي الكوثر، على مساحة ٦٠٠ متر مربع، وذلك لخدمة أهالي منطقة حي الكوثر والقرى المجاورة، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وخطة المحافظة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، والتي تشمل جميع الأعمال الإنشائية للمبنى، وأعمال التشطيبات النهائية للواجهات والمبنى من الداخل، بتكلفة موجها بسرعة الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة، والتي تشمل أعمال تنسيق الموقع العام للمشروع، وأعمال الحماية المدنية، والسور، تمهيدا لتسليم المركز لوزارة الصحة، وبدء العمل الفعلي وتقديم خدماته الطبية للمواطنين .

يذكر أن المركز الطبي الجديد بحي الكوثر يقع على مساحة مسطحة ٣٦٠٠ متر ، ويشغل مبنى المركز مساحة ٦٠٠ متر مربع، ويتكون من ٤ طوابق " دور أرضي+ ٣ أدوار علوية "، وسور محيط بالمركز، ويضم الدور الأرضي " استقبال طوارئ، وغرفة أشعة، ودورات مياه، وغرفة تعقيم، وغرفتين غسيل، وغرفة نفايات، وصيدلية ومخزن، وعيادة أطفال، وعيادة نساء، ومكاتب إدارية "، ويضم الدور الأول والثاني علوي " ٤ معامل، و ٢ قاعة اجتماعات، و ٢ غرفة أنظمة، بالإضافة إلى ١٠ عيادات "، بينما يضم الدور الثالث علوي " سكن للأطباء ".

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برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر محافظ سوهاج المركز الطبي طارق الفقى

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