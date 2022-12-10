جدول امتحانات نصف العام 2023 لطلاب مدارس أسيوط | صور

جدول امتحانات نصف العام 2023 أعلنته اليوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط لجميع طلاب الصفوف الدراسية المختلفة بمدارس أسيوط .

ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2023 للصفين الرابع والخامس الابتدائي بمدارس أسيوط ، من يوم 4 يناير 2023 ويستمر حتى 16 ينايو 2023

أما جدول امتحانات نصف العام 2023 للصف السادس الابتدائي بمدارس أسيوط من يوم 5 يناير 2023 ويستمر حتى 17 يناير 2023

ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2023 للصف الاول الاعدادي بمدارس أسيوط ، من يوم 4 يناير 2023 ويستمر حتى 16 يناير 2023

ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2023 للصف الثاني الاعدادي بمدارس أسيوط ، من يوم 5 يناير 2023 ويستمر حتى 17 يناير 2023

ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2023 للطلاب الشهادة الاعدادية 2023 بمدارس أسيوط ، من يوم 18 يناير 2023 ويستمر حتى 25 يناير 2023

وشددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ، على أنه خلال امتحانات نصف العام 2023 ، لابد من مراعاة جميع الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي قبل واثناء وبعد اداء الامتحانات .

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط على اجراء امتحان المستوى الرفيع للغة الانجليزية الاولى بمدارس اللغات بمعرفة المدرسة والتوجيه المختص قبل الامتحانات التحريرية بحيث لا يؤثر على سير الدراسة ، بينما يجرى امتحان اللغة الاجنبية الثانية بمدارس اللغات بمعرفة المدرسة والتوجيه المختص بحيث لا يؤثر على سير الدراسة

ويجرى امتحان مواد الانشطة التربوية عمليا ويعقد قبل الامتحانات التحريرية بحيث لا يؤثر على سير الدراسة

معلومات رسمية عن امتحانات نصف العام

تبدأ امتحانات نصف العام 14 يناير 2023

تستمر امتحانات نصف العام حتى 26 يناير 2023.

امتحانات نصف العام الدراسي ستشمل كافة مناهج الفصل الدراسي الأول كاملةً

لن يتم استبعاد اي من مناهج شهور أكتوبر أونوفمبر أوديسمبر من امتحانات نصف العام

أيام امتحانات نصف العام سوف يتم حسابها ضمن أيام الدراسة الفعلية في المدارس

تحتسب ايام امتحانات نصف العام ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك

جدول امتحانات نصف العام 2023

جدول امتحانات نصف العام 2023

جدول امتحانات نصف العام 2023

جدول امتحانات نصف العام 2023

جدول امتحانات نصف العام 2023