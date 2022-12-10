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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أيمن أبو عمر: الأوقاف تسعى لإعداد إمام عصري صاحب فكر وسطي مستنير

أئمة وواعظات الأوقاف
أئمة وواعظات الأوقاف

انطلقت اليوم السبت 10/ 12/ 2022م فعاليات الدورة التثقيفية المتخصصة للأئمة والواعظات في الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، على يد خبراء متخصصين في الدراسات الاستراتيجية ومفاهيم وتحديات الأمن القومي، والتي ستكون في الفترة من 10/ 12/ 2022م حتى 14/ 12/ 2022م، لعدد 63 إمامًا و 19 واعظة، وذلك بحضور الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة.


وخلال الافتتاح أكد الدكتور أيمن أبو عمر أن وزارة الأوقاف حريصة على إقامة مثل هذه الدورات لصقل معلومات الأئمة والواعظات, مؤكدًا أن التعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية مستمر، وأن وزارة الأوقاف تسعى من خلال الدورات التأهيلية المتخصصة والتدريب التراكمي المتنوع لإعداد إمام عصري صاحب فكر وسطي مستنير, مع تمنياته بالتوفيق للمشاركين في الدورة الرابعة.

وأكد أن تعلم هذه العلوم أصبح ضروريًّا بجانب العلوم الشرعية، موضحًا أن أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين أصبحت قلعة لنشر الفكر الوسطي وتأهيل الأئمة والدعاة داخل مصر وخارجها، حيث تنعقد خلال نفس الفترة دورة علمية متخصصة لأئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة بأكاديمية الأوقاف الدولية.

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