محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال رصف وتطوير عدد من أحياء وميادين الخارجة

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة الإنتهاء من أعمال تطوير ميدان طلعت ضرغام وبدء رصف شارع النبوي المهندس لتيسير الحركة المرورية، وسرعة تسليم أراضي تعويضات منطقة درب السندادية للمواطنين.

وأكد على ضرورة دهان واجهات المنازل وتشجير محيط مسجد إبراهيم شكري بمنطقة القلقان، وسرعة البدء في أعمال إنشاء مسجد ميتالكو.

جاء ذلك خلال، جولته اليوم، لمتابعة أعمال التطوير والرصف بعدد من المناطق بمدينة الخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد وجهاد متولي رئيس المركز.

من ناحية أخرى، تابع المحافظ أعمال الإنشاءات بمركز السيطرة الموحد للطوارئ العامة بديوان عام المحافظة والذي يتم تنفيذه وفقًا لخطة الدولة لإنشاء مراكز سيطرة وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.