بعد «ظُهر».. رئيس طاقة النواب: حقل نرجس كشف جديد للغاز بشرق المتوسط

أشاد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإعلان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن اكتشاف بئر غاز جديدة، أطلق عليها "نرجس-1 X " في البحر المتوسط، شمال العريش، في منطقة الامتياز الممنوحة لشركات شيفرون وإيني الإيطالية وثروة المصرية، حيث يقدر احتياطي البئر الجديدة بنحو 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وأكد “عوض الله”، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مصر كثفت من الاستكشفات خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن اكتشاف البئر الجديدة؛ يمثل دفعة كبيرة لمصر، لتعويض أي نقص في إنتاجها، وتلبية احتياجات أكثر، وتصدير كميات أكبر من الغاز .

وأشار رئيس طاقة النواب أيضا، إلى أن زيادة الاكتشافات والتعاون مع الشركات العالمية؛ سيؤدي إلى زيادة غير مسبوقة في الإنتاج، مع تعاظم دور منتدى المتوسط، كمُورد للغاز؛ لتأمين جانب من الإمدادات اللازمة لتلبية الطلب الإقليمي.

وأوضح عوض الله، أن مصر لديها كل الإمكانيات لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، خاصة أن منتدى المتوسط أصبح تجمعا دوليا مهما لصناعة الغاز بالمنطقة، وهدفه الأول، دعم التعاون بين أعضائه؛ لتحقيق الاستفادة المثلى من موارد الغاز والبنية التحتية.

وأشار إلى أن مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز في البحر المتوسط؛ من خلال الاستفادة بمحطات الإسالة التي تمتلكها، والتي يمكن من خلالها استيراد الغاز المكتشف في دول شرق المتوسط؛ من أجل تسييله وإعادة تصديره، بما يؤكد أهمية الدور المصري في مستقبل غاز منطقة شرق المتوسط، بموقعها الاستراتيجي، والبنية التحتية القوية المتاحة، والاكتشافات الغازية الكبرى التي حققتها، وأنها تعد أفضل خيار استراتيجي واقتصادي وفني لاستغلال غازات شرق المتوسط.

ونوه بأن مصر تتبنى سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإمدادات المحلية، والتصدير من المنشآت وشبكات الأنابيب المتوفرة، وتقليل استيراد الغاز من الدول المجاورة، والاكتفاء المصري من الغاز، وهناك الاحتياط الضخم لحقل "ظُهر"، والإمدادات المحلية تلبي حاجات مصر من الغاز لسنوات.