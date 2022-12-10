محمد رشاد: شريكة حياتي الآن متدينة وتفهم في الأصول .. فيديو

قال الفنان محمد رشاد، إن شريكة حياته الآن متدينة وتفهم في الأصول، وتنتمي لعائلة محترمة ، معقبًا: "الناس كلها بتحبها، وعلاقتها بمن حولها جيدة بصورة كبيرة".

وتابع رشاد ، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "السجادة الحمراء، المذاع على فضائية "الأهلي"، أن علاقته بالجمهور جيدة، وهذا واضح من تفاعل الجمهور مع آخر أغانيه "انا مش مش شمتان"، معقبًا: "الأغنية بفضل الله كسرت الدنيا".

ولفت إلى أنه لا يحب الظهور والتحدث كثيرًا والخوض في تفاصيله الحياتية، معقبًا: "في الأول والآخر حياتي الخاصة بتخصني أنا، أنا ممكن أسكت مرة والتانية على أي شيء، لكن لازم يكون في رد على أي شيء غير جيد".