بعد تأهل المغرب لنصف النهائي.. خزينة الأهلي تنتعش بـ4 ملايين جنيه|تفاصيل

نجح منتخب المغرب في تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز على البرتغال في الدور ربع نهائي من كأس العالم 2022، وخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي.

وفاز أسود الأطلس على "برازيل أوروبا" بهدف نظيف، ليحجز مقعدا في الدور القادم ويصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم.

ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب، الفائز من مباراة انجلترا وفرنسا، مساء اليوم السبت، في الدور النصف النهائي.

لم يكن الاحتفال بهذا الفوز التاريخي من نصيب المغرب وحدها بل احتفلت جميع الدول العربية بجميع أنديتها، نظرا لما يحققه هذا الفوز من مكاسب معنوية ومادية.

مكاسب الأهلي من تأهل المغرب

سيحقق الأهلي مكسبا ماديا كبيرا من هذا التأهل التاريخي للمغرب، كما سيحصل على المزيد من الأموال عن كل يوم يقضيه أسود الأطلس في مونديال قطر 2022.

ووفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن الأهلي وقطر القطري سيحصلان من تأهل المنتخب المغربي (160 ألف دولار لكل نادٍ)، وذلك نظير مشاركة المدافع المغربي بدر بانون لاعب نادي قطر القطري الحالي ولاعب الأهلي السابق، مع منتخب المغرب في كأس العالم.

مكافأة بانون تعني حصول الأهلي على ما يقرب من (4 ملايين جنيه مصري)، كما سيكون هناك فرصة للقلعة الحمراء من الاستفادة ماديًا خلال الفترة المقبلة، حال تأهل المغرب للدور النهائي وهنا ستكون المكافأة (370 ألف دولار) أي سيتقاضى الأهلي (185 ألف دولار).

أما في حال خسارة المنتخب المغربي سيلعب "الأسود الأطلسي" مباراة الثالث والرابع وهنا ستكون المكافأة (360 ألف دولار) أي سيتقاضى الأهلي نصف المكافأة (180 ألف دولار).

مكآفات الأندية من كأس العالم

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قرر منح الأندية مبلغ 209 مليون دولار ضمن برنامج توزيع الأرباح على الأندية.

وخصّص الاتحاد الدولي، مبلغا إجماليا يصل إلى 440 مليون دولار، عبارة عن تعويضات ومكافآت سيتم توزيعها على الأندية والمنتخبات واللاعبين، نظير المشاركة في مونديال قطر 2022.

ونقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية، التفاصيل المالية التي سيقوم «فيفا» بصرفها، منها أكثر من 200 مليون دولار مخصصة للأندية، نظير مشاركة لاعبيها في كأس العالم، ويصل مبلغ التعويض للاعب الواحد في كل ناد بحد أقصى 370 ألف دولار.

وستحصل الأندية على أجر يومي يقدره الاتحاد بنحو 10 آلاف دولار، عن 832 لاعبا اختيروا لتمثيل المنتخبات الوطنية قبل البطولة وأثنائها.