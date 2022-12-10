رئيس صربيا يطلب من الناتو الموافقة على نشر الجيش والشرطة في كوسوفو

قال الرئيس الصربي ألكساندرا فوسيتش يوم السبت إن صربيا ستطلب من صانعي السلام في حلف شمال الأطلسي السماح لها بنشر الجيش والشرطة الصربية في كوسوفو، رغم أنها تعتقد أنه لا توجد فرصة للموافقة على الطلب.

وقال فوسيتش في مؤتمر صحفي في بلغراد إنه سيقدم الطلب في رسالة إلى قائد قوة الناتو فورك.

جاءت تصريحات تونيك بعد سلسلة من الحوادث بين سلطات كوسوفو والصرب الذين يشكلون أغلبية في المناطق الشمالية من كوسوفو ذات الأغلبية الألبانية.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها بلغراد نشر قوات في كوسوفو ، بموجب أحكام قرار مجلس الأمن الدولي الذي أنهى حرب 1998-1999 ، والتي تدخل فيها الناتو ضد صربيا لحماية كوسوفو ذات الأغلبية الألبانية.

ينص القرار على أنه يمكن لصربيا نشر ما يصل إلى 1000 مسؤول عسكري وشرطي وجمركي في المواقع الدينية المسيحية الأرثوذكسية والمناطق ذات الأغلبية الصربية والمعابر الحدودية ، إذا وافق قائد قوة كوسوفو على مثل هذا الانتشار.

في الوقت الذي تم الاتفاق عليه ، تم الاعتراف بكوسوفو دوليًا كجزء من صربيا. وبدعم من الغرب ، أعلنت كوسوفو استقلالها في عام 2008 ، وهو إعلان لم تعترف به صربيا.