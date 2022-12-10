ناقد رياضي: خروج البرتغال من المونديال أسوأ نهاية لمسيرة رونالدو

هنأ الناقد الرياضي لطفي السقعان، منتخب المغرب بعد فوزه على البرتغال والصعود للدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

وأكد السقعان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:"الجالية المغربية في الدوحة كبيرة جدًا، وهناك تعاطف عربي كبير مع المغرب، ومساندة غير عادية، إضافة إلى تألق اللاعبين.

وعن المباراة المقبلة للمغرب؛ قال الناقد الرياضي: "المباراة القادمة لن تكون سهلة للمغرب، سواء كانت إنجلترا أو فرنسا".

وعن مشهد بكاء رونالدو، قال،:" تعد أسوأ نهاية لمستقبل رونالدو الكروي، وهذه هي كرة القدم، لا يظل فيها نجم ساطع؛ ولذلك المباراة كانت صعبة، لأن البطولة تعد هي الأخيرة لاسطورة البرتغال".