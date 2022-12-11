فرحتوا قلب كل عربي.. كندة علوش تهنئ منتخب المغرب بالفوز على البرتغال

وجهت الفنانة كندة علوش ، التهنئة للمنتخب المغربي بعد فوزه على نظيره البرتغالي والصعود لدور نصف النهائي بمونديال 2022.

وكتبت كندة علوش عبر انستجرام “ مبرووووك للأبطال.. فرحتو قلب كل عربي.. مبرووووك النصر #أسود_الأطلس #منتخب_المغرب #أبطال_العرب ”.

واستطاع المنتخب المغربي كتابة التاريخ، بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف، ليضمن بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه.

وسجل الهدف الوحيد لـ"أسود الأطلس" المهاجم يوسف النصيري برأسية متقنة في الدقيقة 41.

وتعد هذه أول مرة يتأهل فيها منتخب عربي وإفريقي إلى نصف نهائي المونديال.