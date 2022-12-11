أستاذ إعلام: نتائج القمة الصينية العربية فاقت التوقعات

قال الدكتور علي العنزي، أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة الملك سعود، إن القمة الصينية العربية هي تتويج للشراكة العربية مع الصين.

وأوضح العنزي خلال حواره ببرنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:" نتائج القمة الصينية جاءت فوق التوقعات، مضيفا:" الشراكة بين الصين والدول العربية إستراتيجية في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية.

وأضاف العنزي،:"هذا القمة جاءت في توقيت حساس وهو ما جعل نتائجها كبيرة، معقبا:" الصين دولة تبحث عن شركاء باستمرار وعن تحقيق المصلحة المشتركة".

وأشار أستاذ الإعلام إلي أن تم تشكيل لجان لمتابعة أهداف القمة العربية الصينية، متابعا:" التنمية يجب أن تكون تكاملية للجميع وهذا ما تسعي إليه الدول العربية بالشراكة مع الصين.