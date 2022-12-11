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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ إعلام: فرص استثمارية كبيرة بين الصين والدول العربية بمختلف المجالات

القمة العربية الصينية
القمة العربية الصينية

قال الدكتور عبد الرحمن النامي أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود، إن الوطن العربي أصبح لاعب ومساهم رئيسي في التغيرات العالمية.

وأوضح النامي خلال حواره ببرنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي": "هناك فرص اقتصادية واستثمارية كبيرة بين الصين والدول العربية بمختلف المجالات".

وأضاف: "العالم العربي يبحث الآن عن العلاقات التي تخدم مصالحه وتدافع عن القضايا العدالة.. العرب قادرون علي العودة بقوة إلي التطور والإزهار الاقتصادي وهذا ما أكده ولي العهد السعودي".

وأكمل استاذ الإعلام: "هناك ارتياح عربي بعد القمة العربية الصينية خاصة بعد تصريحات الرئيس الصيني".

الوطن العربي القمة العربية الرئيس الصينى ولي العهد السعودي كلية الإعلام استاذ الاعلام

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