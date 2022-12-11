مهيب عبد الهادي: منتخب المغرب يسطر التاريخ من جديد

وجه الإعلامى مهيب عبد الهادي، التهنئة للمنتخب المغربي بعد فوزه على نظيره البرتغالي فى ربع نهائى كأس العالم والصعود لدور نصف النهائي بمونديال 2022.

وكتب مهيب عبد الهادي: “مبرووووك المغرب التاريخ يسطر من جديد الله عليكم يا أسود المغرب”.

واصل منتخب المغرب بقيادة مدربه وليد الركراكي، كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر، وذلك بعد التأهل إلى دور نصف النهائي.

ونجح منتخب المغرب في الفوز على نظيره البرتغالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار دور ربع نهائي كأس العالم.

وتولى وليد الركراكي كمدرب طوارئ لمنتخب المغرب قبل بطولة كأس العالم بشهرين، وذلك بعد رحيل البوسني وحيد خليلوزيتش.

وأصبح أول مدرب عربي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم في تاريخ المونديال، وأصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي المونديال في التاريخ.

ويواجه منتخب المغرب فرنسا التي تأهلت على حساب إنجلترا، في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.