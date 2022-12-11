وسط قلق أوروبي.. صربيا تخطط لنشر قوات عسكرية في إقليم كوسوفو الانفصالي

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، السبت أن بلاده ستطلب من قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن تسمح لها بنشر قواتها الأمنية في كوسوفو.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده فوتشيتش في بلغراد، حيث قال إنه سيقدم هذا الطلب في خطاب إلى قائد قوات حفظ السلام التابعة للحلف في كوسوفو، مقرًا في الوقت نفسه أن فرصة الموافقة على الطلب "معدومة".

وتأتي تصريحات فوتشيتش بعد سلسلة من الحوادث بين السلطات في كوسوفو والصرب الذين يشكلون غالبية السكان في الشمال ذات الأغلبية الألبانية.

وستكون هذه أول مرة تطلب فيها بلغراد نشر قوات في كوسوفو بموجب بنود قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي أنهى حربًا استمرت بين عامي 1998 و1999 وتدخل فيها الحلف ضد صربيا لحماية كوسوفو.

وينص القرار رقم 1244 على إمكانية صربيا نشر ما يصل إلى ألف من أفراد الجيش والشرطة ومسؤولي الجمارك في المواقع الدينية للمسيحيين الأورثوذكس، والمناطق ذات الأغلبية الصربية والمعابر الحدودية، إلا أن ذلك يتطلب موافقة قائد قوات حفظ السلام التابعة للحلف في كوسوفو.

وحين تمت الموافقة على هذا القرار، كان العالم قد اعترف بأن كوسوفو جزء من صربيا، وأعلنت كوسوفو استقلالها عام 2008 بدعم من الغرب، لكن بلغراد ما زالت تعتبرها جزءًا من أراضيها، وتدعم أقلية صربية في كوسوفو.