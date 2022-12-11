من داخل الاستاد.. حمادة هلال يهنئ منتخب المغرب بالفوز على البرتغال

هنأ لفنان حمادة هلال ، المنتخب المغربي على فوزه على نظيره البرتغالي والصعود لدور نصف النهائي بمونديال 2022.

ونشر حمادة هلال صورة له من قلب الاستاد ، وعلق قائلا “ مبروك يا أسود الف مبروك شعب المغرب والوطن العربي كله”.

وواصل منتخب المغرب بقيادة مدربه وليد الركراكي، كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر، وذلك بعد التأهل إلى دور نصف النهائي.

ونجح منتخب المغرب في الفوز على نظيره البرتغالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار دور ربع نهائي كأس العالم.

وتولى وليد الركراكي كمدرب طوارئ لمنتخب المغرب قبل بطولة كأس العالم بشهرين، وذلك بعد رحيل البوسني وحيد خليلوزيتش.

وأصبح أول مدرب عربي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم في تاريخ المونديال، وأصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي المونديال في التاريخ.

وينتظر منتخب المغرب الفائز من مباراة إنجلترا وفرنسا لمواجهته في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

