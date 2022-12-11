بدر بانون: دخلنا التاريخ عبر أبوابه الواسعة

قال بدر بانون، مدافع منتخب المغرب، إنهم دخلوا التاريخ بعد على الفوز على البرتغال فى ربع نهائي كأس العالم، والصعود للدور قبل النهائي.

وكتب بدر بانون عبر إنستجرام: “الحمد لله على تحقيق الحلم دخلنا التاريخ عبر أبوابه الواسعة”.



وتأهل منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر، بانتصاره على إسبانيا في دور الـ 16 بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وحقق منتخب المغرب انتصاره التاريخي بالفوز على البرتغال بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بربع النهائي، ليتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة منتخب فرنسا.