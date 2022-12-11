المكسيك تدافع عن قرار منح اللجوء للرئيس البيروفي السابق

نفت المكسيك اليوم / الأحد/ التدخل في الشؤون الداخلية للبيرو ودافعت عن قرارها منح اللجوء، إذا لزم الأمر، للرئيس البيروفي بيدرو كاستيو، مؤكدة أن ذلك جزء من "تقاليدها" الدبلوماسية .

وأعلن وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - أن كاستيو الذي أطيح به من السلطة وأودع بالحبس الاحتياطي، تقدم بطلب رسمي للحصول على حق اللجوء في المكسيك التي تتشاور في هذا الشأن مع الحكومة البيروفية ،مضيفا أن " الحق باللجوء هو تقليد مكسيكي ، لم يحرم منه أي شخص ".

وكانت اشتباكات قد اندلعت يوم الجمعة الماضية بين مؤيدي الرئيس البيروفي المعزول "بيدرو كاستيلو" وقوات شرطة مكافحة الشغب في شوارع العاصمة "ليما"، حيث أمرت المحكمة العليا باحتجاز الرئيس المعزول لمدة أسبوع على الأقل عقب اتهامه بالتمرد لمحاولته حل البرلمان .