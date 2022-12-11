متابعة ميدانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بشمال سيناء

أعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء ، اليوم الأحد، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة، وأكد أن التطعيم متوفر بجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات.. بخلاف الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات ومن منزل إلى منزل.

مشيرا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال المقيمين في نطاق محافظة شمال سيناء من المصريين والأجانب من أجل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال .

وقد تابع الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائى انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمركز حضري وسط مدينة العريش والمركز الحضري بالمساعيد .



٥٣ ألف طفل



وقال ان الحملة تستهدف 53 ألفا و865 طفلا وطفلة من سن يوم حتى 5 سنوات. مشيرًا إلى مشاركة 366 فريقًا ثابتًا ومتحركًا في الحملة ومشاركة الهلال الأحمر المصري

وأشار ا محمد مصطفى مشرف وزارة الصحة ان هدف الحملة هو الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال

. وناشد المواطنين بأهمية المشاركة وتطعيم أطفالهم وقال اولادنا امانه يجب أن نحميهم ونحافظ عليهم

وأوضح محمد عبد المطلب مسؤل التطعيمات بالمديرية أن مرض شلل الأطفال مرض فيروسى شديد العدوى يغزو الجهاز العصبى وكفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات، وهو يصيب الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى، وينتقل عن طريق الانتشار من شخص لآخر بصورة رئيسية عن طريق البراز وبصوره أقل عن طريق وسيلة مشتركة مثل المياه الملوثة أو الطعام

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