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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وكيل "الأوقاف" للملكية العقارية: الوقف عمل شرعي وإنساني واجتماعي بامتياز

دورة تدريبية لأئمة
دورة تدريبية لأئمة الجزائر

استأنفت وزارة الأوقاف اليوم، محاضرات الدورة العلمية المتخصصة لأئمة ووكلاء الأوقاف في الجزائر الشقيقة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، بعنوان: "الوقف في جمهورية مصر العربية".

وحاضر المهندس ضاحي محمود وكيل الوزارة للملكية العقارية بهيئة الأوقاف، وذلك لـ ١٩ عالمًا من أئمة ووكلاء الأوقاف في الجزائر، وقدم لهذه المحاضرة الدكتور أشرف فهمي مدير عام إدارة التدريب بأكاديمية الأوقاف الدولية.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي لمصر، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وفي إطار دورها التنويري والتثقيفي. 

وفي محاضرته، قدم المهندس ضاحي محمود الشكر لوزارة الأوقاف على إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين الأوقاف المصرية والأوقاف الجزائرية، موضحًا أن الوقف عمل شرعي وإنساني واجتماعي بامتياز، وليس غريبا على المجتمعات العربية بصفة عامة والمجتمع المصري بصفة خاصة، كما أن أموال الوقف لها طبيعة خاصة ذاتية؛ حيث إنها تسهم في تقوية الروابط بين أفراد المجتمع والتعاون على البر والتقوى وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، مؤكدًا أن هدفنا الرئيسي هو الحفاظ على مال الوقف وتنميته وحسن إدارته، والعمل الدءوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة صونًا لمال الوقف، مشيرًا إلى أن حق الوقف لا يسقط بالتقادم، وقد استطاعت وزارة الأوقاف بفضل الله (عز وجل) ثم بفضل الدعم الذي تلقته في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي من تعظيم عوائد الوقف والوصول بها إلى أعلى درجات الدقة والإتقان، وتعظيم إيرادات وعائدات الوقف بأرقام قياسية غير مسبوقة من قبل.

الأوقاف وزارة الأوقاف أكاديمية الاوقاف الدولية تدريب الأئمة والواعظات الوقف في جمهورية مصر العربية المهندس ضاحي محمود نشر الفكر الوسطي

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