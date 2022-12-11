لفقدان الوزن.. أخصائية تغذية تحذر من الأدوية المجهولة على السوشيال ميديا.. فيديو

قدمت الدكتورة هبة ياسر، أخصائية التغذية العلاجية، نصائح مهمة لمن لديه رغبة في فقدان الوزن والتخسيس، هي أنه لا بد من عدم الحصول على أدوية عشوائية من على صفحات مجهولة أو مواقع التواصل الإجتماعي، والحصول على “كورس الأنا سيليوم” الطبيعية، والتي تساعد على فقدان الوزن.

وقالت هبة ياسر، خلال تقديمها برنامج “عيش حياتك”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن كورس “الأنا سيليوم”، يحتوي على القهوة الخضراء تحمي من أمراض القلب، فهي بمثابة مضادات أجسدة، وتحمي الجسم من الإصابة بالعدوى، بالإضافة إلى أنها تساعد على منع تكتل الدهون.

يحتوي على الفيتامينات والكالسيوم