صحة الوادي الجديد: نستهدف تطعيم 35 ألف ضد مرض شلل الأطفال.. فيديو

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، انه من المستهدف تطعيم ٣٥ ألف طفل بالمحافظة ضد مرض شلل الأطفال،موضحا أن التطعيم يتم بإستخدام الطعم الفموى لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم وحتى خمسة أعوام، وذلك عن طريق فرق التطعيم المتحركة للمنازل، بالإضافة إلى فرق التطعيم الثابتة بجميع مراكز التطعيم بالمدن والقرى والأماكن والميادين الرئيسية.

وانطلقت اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد وتستمر حتى 14 ديسمبر الجارى، في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.