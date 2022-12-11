توتر بعد هجمات على الشرطة في شمال كوسوفو.. فيديو

عرضت فضائية “يورنيوز”، فيديو يرصد توتر بعد هجمات على الشرطة في شمال كوسوفو.

وأوضحت أنه تصاعد التوتر في شمال كوسوفو الأحد بعد أن تبادل مهاجمون مجهولون إطلاق النار مع الشرطة وألقوا قنبلة صوتية على مسؤولي تطبيق القانون في الاتحاد الأوروبي ليل السبت-الأحد.



وأشارت إلى أنه تجمع مئات الصرب الغاضبين من اعتقال ضابط شرطة سابق مرة أخرى في وقت مبكر من الأحد عند حواجز الطرق التي نصبت السبت وتشل حركة المرور على معبرين حدوديين من كوسوفو باتجاه صربيا.



وتابعت أن الأيام الماضية شهدت تفجيرات وإطلاق نار وهجوم استهدف دورية للشرطة. وأصيب شرطي ألباني من كوسوفو بجروح في هذا الهجوم.



وأطلقت صفارات الإنذار في عدد من بلدات ذات أغلبية صربية في شمال كوسوفو لبدء الحركة المنظمة السبت. وقال متظاهرون إنهم يريدون منع "نقل الشرطي السابق إلى بريشتينا".