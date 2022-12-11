تعرف على معايير اختيار الحضانة المناسبة لطفلك .. فيديو

كشفت سهام حسن أخصائية تعديل السلوك عن المعايير السليمة لاختيار الأم الحضانة المناسبة لطفلها ، موضحة "مش بالفلوس ولا بقيمة الحضانة اللي هلاقي فيها الأمان لابني ولكن لازم يكون فيه تقييم نفسي للمسؤولين " .

وتابعت حسن ، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد " ، أنه لابد وأن يكون مسؤولو الحضانات أشخاصا تربويين ، ومتخصصين ، موضحة أن المعيار الأول لاختيار الحضانة هو أن تكون مرخصة .

وأردفت ، أنه لابد وأن يكون بداخل الحضانة كاميرات ، ومطالبة ولي الأمر بحقه في مراجعتها لمراقبة طفله في أي مكان داخلها .

وشددت على ضرورة الأخذ في الاعتبار أن يكون مستوى نظافة الحضانة جيدا، وتهيئة الطفل نفسيا قبل دخوله الحضانة.