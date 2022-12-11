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برلمان

برلماني: مصر اتخذت خطوات هائلة في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية

ناصر عثمان
ناصر عثمان

قال النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مصر خطت خطوات هائلة خلال السنوات الماضية، لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق حياة كريمة، تشتمل على كافة الأمور المعيشية والصحية والتعليمية، رغم التحديات الاقتصادية التي يعاني منها العالم إثر موجة التضخم العالمية.

ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان، إنه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي احتفى به العالم ومصر، أمس السبت، فإنه لابد من الإقرار أن السنوات الماضية خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحملت ما لا يحتمل ولاسيما في ضوء تحملها فاتورة أخطاء وإهمال عقود طويلة، عانى منها المجتمع من الكثير من التهميش والمعاناة، فكانت التوجيهات بالعمل الشامل، لتحسين البينة التحتية من جانب، ومن جانب آخر العمل على تحسن الأمور الاقتصادية وتوفير سبل معيشة يليق بالمواطن المصري.

وبحسب أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المبادرة الرئاسية حيا. كريمة التي أضحت مشروعا قوميا هائلا، اشتملت على كافة الأصعدة وأعادت المواطن البسيط والقرى الأكثر احتياجا إلى الواجهة وأضحت لها الأولوية القصوى، بعدما كانت ليست في الحسبان، خلال العقود الطويلة الماضية، وكذلك العمل على تطوير محافظات صعيد مصر وتطوير الطرق المتهالكة وتحسين البنية التحتية وغيرها من الأمور التي تلامس المواطن المصري بشكل مباشر.

وأردف بالقول: المنادون بتطبيق معايير حقوق الإنسان دائما ما يتعاملون بازدواجية غريبة وغير مقبولة، والاهتمام الأول لهم يكون الحقوق المدنية والسياسية ويتجاهلون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رغم أنها هي التي تلامس المواطن، فما أهمية الحرية مع الجوع، وبالرغم من ذلك مصر تطبق كافة المعايير ونجد تقارير دولية تسعى لتشويه الصورة ببيانات كاذبة لا تمت للواقع بصلة.

مصر حقوق الإنسان مجلس النواب الرئيس السيسي

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