6 أطعمة تسبب تسوس الأسنان دون أن تدري

يعد تسوس الأسنان من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار وهذا له عدة أسباب أبرزها تناول أطعمة تزيد من حدوث التسوس

ونعرض لكم أهم الأطعمة التى تسبب تسوس الأسنان وفقا لما جاء فى موقع "eatthis" وموقع “rochester”



حلوى لزجة

إذا كنت تأكل الحلوى فابحث عن تلك التي تخرج من فمك بسرعة لذا لا تستخدم المصاصات والكراميل التي تحتوي على السكر المكرر وأقل أنواع الحلوى ضررا على الأسنان هى الشوكولاتة.

الأطعمة النشوية

فهى يمكن أن تعلق في فم الانسان مثل الخبز الناعم ورقائق البطاطس حيث تظل موجودة فى الأسنان والفم فترة طويلة

شيبسي

مشروبات غازية

هذه المشروبات هي المصدر الرئيسي للسكر المضاف بين الأطفال والمراهقين وهى غنية بالسكر وتحتوي معظم المشروبات الغازية على أحماض الفوسفوريك والستريك التي تتلف مينا الأسنان.

أطعمة تجفف الفم

هناك أطعمة تجفف الفم ومنها الكحول والعديد من الأدوية وإذا كانت الأدوية هي السبب فتحدث مع طبيب الأسنان حول الحصول على شطف بالفلورايد أو هلام الفلورايد لتنظيف أسنانك بالفرشاة.

الكحول



مشروبات سكرية

إذا كنت تشرب الكثير من المشروبات السكرية بشكل منتظم فإنها قد تدمر الأسنان بمرور الوقت خاصة مشروبات الطاقة والشاي المحلى لأن السكر الموجود في هذه المشروبات يلتصق بالأسنان ويسبب نمو البكتيريا الضارة مما يزيد من تسوس الأسنان.

الأطعمة الحمضية

هناك أطعمة حمضية مثل البرتقال والطماطم والخل يمكن أن تضعف المينا وتسبب التسوس لذاتأكد من شطف فمك بالماء أو تناول اللبن بعدها حتى تتخلص من تأثير الحمض.