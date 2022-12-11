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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي: واشنطن هي الحليف الأقدم والأهم للرياض

صدى البلد

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن الولايات المتحدة الأمريكية هي الحليف الأقدم والأهم للسعودية.

وأكد وزير الخارجية السعودي -في تصريحات لقناة (العربية) الإخبارية اليوم "الأحد"، على أهمية مد الجسور مع الجميع، مشيرا إلى أن السعودية هي أسرع اقتصاد نموا في العالم خلال هذا العام.

كما أكد أهمية توسيع وتعزيز الشراكات ليس فقط الجديدة، ولكن القديمة والتاريخية أيضا.. وأشار إلى أن السعودية تبحث عن الشركاء في كل الأطراف، في المرحلة الأولى يتم البحث عن مصالح السعودية، كما يتم البحث عن تحقيق مصالح مشتركة.

وزير الخارجية السعودي الولايات المتحدة الامريكية

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