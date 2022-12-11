أرخص سيارة SUV موديل 2023 في مصر .. سعر شيري تيجو 3 | صور

تنافس السيارة شيري تيجو 3 بقوة ضمن قائمة السيارات الارخص سعرًا بين موديلات 2023 المطروحة بالسوق المصري، والتي تحمل تصميم خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات.

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 وابرز مواصفاتها.

تمتلك السيارة شيري تيجو 3 مجموعة من التجهيزات تتضمن شاشة عرض الوسائط والتي تتوسط قمرة القيادة، بالاضافة إلى مستشعرات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة التحكم، ومقود حركة متعدد الوظائف، وفتحة سقف كهربائية.

شيري تيجو 3 موديل 2023

وتحتوي السيارة على مكابح مانعة للانغلاق وبرنامج التوزيع الالكتروني ABS و EBD، مع 2من الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية بالمقاعد الامامية، إلى جانب خاصية الغلق المركزي، ومرايات كهربائية جانبية، ونظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، ومثبت سرعة.

شيري تيجو 3 موديل 2023

وتنتقل السرعات للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بوساطة ناقل حركة CVT أوتوماتيكي الاداء، مدعوم بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة اجمالية قدرها 125 حصانا، وعزم دوران 160 نيوتن/متر.

شيري تيجو 3 موديل 2023

وتأتي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بمعدل استهلاك للوقود يبلغ 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة، اما عن سعة التخزين الخلفية فتقدر بـ 550 لتر، و 55 لتر للسعة الخاصة بخزان الوقود.

شيري تيجو 3 موديل 2023

السعر الرسمي للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 في مصر

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 410 الف جنيه.