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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة SUV موديل 2023 في مصر .. سعر شيري تيجو 3 | صور

شيري تيجو 3 موديل
شيري تيجو 3 موديل 2023

تنافس السيارة شيري تيجو 3 بقوة ضمن قائمة السيارات الارخص سعرًا بين موديلات 2023 المطروحة بالسوق المصري، والتي تحمل تصميم خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات.

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 يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 وابرز مواصفاتها.

 

تمتلك السيارة شيري تيجو 3 مجموعة من التجهيزات تتضمن شاشة عرض الوسائط والتي تتوسط قمرة القيادة، بالاضافة إلى مستشعرات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة التحكم، ومقود حركة متعدد الوظائف، وفتحة سقف كهربائية.

شيري تيجو 3 موديل 2023

وتحتوي السيارة على مكابح مانعة للانغلاق وبرنامج التوزيع الالكتروني ABS و EBD، مع 2من الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية بالمقاعد الامامية، إلى جانب خاصية الغلق المركزي، ومرايات كهربائية جانبية، ونظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، ومثبت سرعة.

شيري تيجو 3 موديل 2023

وتنتقل السرعات للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بوساطة ناقل حركة CVT أوتوماتيكي الاداء، مدعوم بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة اجمالية قدرها 125 حصانا، وعزم دوران 160 نيوتن/متر.

شيري تيجو 3 موديل 2023

وتأتي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بمعدل استهلاك للوقود يبلغ 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة، اما عن سعة التخزين الخلفية فتقدر بـ 550 لتر، و 55 لتر للسعة الخاصة بخزان الوقود. 

شيري تيجو 3 موديل 2023

السعر الرسمي للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 في مصر 

 

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 410 الف جنيه.

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