بورصة السيارات | ثبات أسعار شيري تيجو 8 موديل 2022

على الرغم من ارتفاع القائمة السعرية لعدد من طرازات شركة شيري الصينية المقدمة بالسوق المصري، استقرت اسعار السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022، حيث لم تشهد اي تغيرات سعرية لجميع الفئات المطروحة محليًا.

وفي هذا الاطار يقدم موقع "صدى البلد" اسعار السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 وابرز مواصفاتها.

شيري تيجو 8 موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 8 موديل 2022

تقدم الفئة الاولى من السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 بسعر رسمي يبلغ 675 الف جنيه، بينما يصل السعر الرسمي للفئة الثانية كاملة التجهيزات إلى 720 الف جنيه.

شيري تيجو 8 موديل 2022

ابرز مواصفات السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022

حصلت السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 على شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، مع جنوط رياضية 18 بوصة، ومرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، بالاضافة إلى اضاءة نهارية LED، ومصابيح امامية حادة، وفتحة سقف بانوراما للفئة عالية التجهيز.

شيري تيجو 8 موديل 2022

وتحتوي السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 على العديد من التجهيزات ومنها، زر التشغيل والايقاف الخاص بالمحرك، وكاميرا 360 درجة، مع وسائد هوائية جانبية، إلى جانب الوسائد القياسية، ومكابح ABS، و EBD، ومكيف هواء، وشاشة وسائط، وفرامل يد كهربائية.

شيري تيجو 8 موديل 2022

وتتمتع السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 بقدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 145 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 6 نقلات.